Il polistrumentista Jonathan Wilson presenta "Rare birds"

In uno dei suoi rari momenti di pausa dall’Us + Them tour di Roger Waters che lo sta portando in giro in tutto il mondo, il polistrumentista Jonathan Wilson è impegnato a Roma e al Bronson di Madonna dell'albero per presentare nelle sue uniche due date italiane il suo ultimo lavoro “Rare Birds”, uscito in marzo per Bella Union. Venerdì 20 aprile gli Strings aprono il concerto di Wilson alle ore 22.

L’anno appena passato è stato davvero ricco di impegni per Wilson: oltre ad aver prodotto l’album “Pure Comedy” di Father John Misty, ha collaborato col già citato Roger Waters per “Is This The Life We Really Want?” e ha ottenuto ottimi riconoscimenti per il lavoro svolto insieme a Karen Elson su “Double Roses”. Non sembra però che il polistrumentista abbia intenzione di riposarsi durante il 2018, che lo vedrà contemporaneamente impegnato in due tour, quello insieme a Waters e il suo “Rare Birds tour 2018”, a supporto del nuovo album di recentissima pubblicazione. Per questo lavoro Wilson si è avvalso di collaboratori eccellenti, tra i quali Lana Del Rey e Father John Misty, e si è mosso verso un sound totalmente nuovo con sintetizzatori e drum machine che farà desistere i critici musicali dal comparare la sua musica a quella dei cantastorie di Laurel Canyon: "I paragoni con Neil Young, Crosby, Stills & Nash, Dennis Wilson e Tom Petty sono davvero lusinghieri, ma non sento davvero di somigliare a loro. […] In quest’album faccio riferimento a versioni precedenti della mia musica, proseguendo una narrazione musicale che ha avuto inizio quando ho registrato le mie prime 4 canzoni quando avevo tredici anni. Sento l’influenza del mio vocal coach e l’influenza dell’aver lavorato per mesi nel mio studio insieme a Roger Waters nello stesso periodo in cui stavo registrando questo album. Questo mi ha dato la sensazione di potermi espandere e forgiare nuovi labirinti sonori".

Ingresso: prevendita 22 € + dp sul circuito Vivaticket o al Fargo

Cassa: 22 €