Il Rione de' Brozzi compie 50 anni e fa festa

Il Rione de’ Brozzi compie 50 anni, 50 anni insieme per le tradizioni e per la città di Lugo. Per festeggiare con tutta la città questo importante traguardo, il Rione de’ Brozzi ha organizzato per domenica un pomeriggio di festeggiamenti all’interno del Pavaglione di Lugo. Si inizierà alle 16.30 con un’edizione speciale del “XV° Memorial Italo Chellini” che vedrà 8 squadre di tiro alla fune sfidarsi nel tiro incrociato a 4 tipico lughese. Durane gli intervalli tra le tirate ci saranno degli spettacoli di musici e sbandieratori. Durante il pomeriggio ci sarà un angolo per i bambini con gonfiabili ed altre attrazioni ludiche. La festa si concluderà con la Sorpresa Culinaria accompagnata da un bicchiere di vino offerta dal Rione de’ Brozzi a tutti i presenti.