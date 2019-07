Il SaxArts Festival 2019 approda a Faenza con “A Saxophone Journey”

Venerdì 26 luglio, alle 21.15, il SaxArts Festival 2019 approda a Faenza con il concerto "A Saxophone Journey” che vedrà, sul palco di Faventia Sales, il Mestizo Saxophone Quartet e il SaxArt Ensemble, diretto da Marco Albonetti. Il concerto è ad ingresso libero.

Il programma proposto dal SaxArt Ensemble diretto dal Maestro Marco Albonetti per l'occasione abbraccerà luoghi e compositori diversi in un viaggio che attraverserà la musica classica, il folk, il klezmer, il ragtime e il tango. L'originalità è rappresentata dalla presenza attiva di allievi delle classi coordinate da Albonetti e provenienti da Stati Uniti, Cina, Taiwan, Lituania, Costa Rica, Israele e diverse città italiane, che eseguono in formazione variabile questi repertori. Con il SaxArt Ensemble, avremo sul palco anche il Mestizo Saxophone Quartet, formazione nata a trento nel 2017.

Mestizo è una parola spagnola che racconta di una miscela di origini culturali edescrive perfettamente la diversità globale del quartetto, formato da musicisti israeliani, costaricensi e statunitensi: le musiche delle diverse tradizioni etniche si alternano con brani di compositori dei rispettivi paesi d'origine in un percorso che unisce virtuosismo ed emozione. Il Mestizo Saxophone Quartet ha vinto il primo premio del prestigioso Premio Nazionale delle Arti e, in questo 2019, si è già esibito nella sessantaduesima edizione del Festival dei Due Mondi a Spoleto. Nel corso degli anni, il quartetto ha suonato com musicisti importanti come Arno Bornkamp, Phillipe Geiss, Marco Albonetti, Russell Peterson, Derek Brown e il pianista Alberto Miodini.

Il SaxArts Festival 2019 si chiuderà domenica 28 luglio alle 21, nella splendida cornice di Palazzo Fantini a Tredozio, con il Takata Trio. Infine, nel mese di ottobre, Faenza ospiterà il concerto per il ventennale del SaxArts Festival: un’occasione per tracciare un bilancio di una manifestazione, nata nel 1999 e giunta nel 2019 alla sua ventunesima edizione, sempre capace di guardare alla musica nella sua completezza e nella sua complessità al di sopra delle divisioni tra i generi.