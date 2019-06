Il trio ravennate The Manifesto presenta il suo sound "rivoluzionario"

Mercoledì 3 luglio, alle 21.30, il Bronson Cafè ospita il live dei The Manifesto, band triangolare classica composta da tre esperti musicisti dell’area romagnola. Un concerto di sicuro impatto in attesa dell’uscita in ottobre del loro primo album.

The Manifesto sono un trio di Ravenna nato da poco più di un anno per opera di Massimiliano Gardini (ex Kisses From Mars, P.i.T.) alla chitarra e voce, Michele Morandi (ex Brazil), basso e voce, e Stefano Bombardini, batteria (ex Postvorta); all’attivo hanno una quindicina di pezzi propri, una dozzina di concerti, un suono già maturo, un disco eponimo appena registrato (presso il Seahorse Studio) e in uscita in ottobre per l’etichetta Blooms Recordings. Due voci in inglese contrapposte che danzano su una batteria potente e arrangiamenti personali ed eterodossi che ricordano influenze '70 ma anche '90, con abbondanza di suoni lisergici.

La band è interessata a Robespierre, alla Rivoluzione francese e a ogni tipo di rivolta; ma influenze altrettanto forti sono anche Nietzsche, la poesia simbolica italiana e francese e le filosofie orientali.

Ingresso libero.