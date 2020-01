Immagini d’Acqua. Un percorso per acquistare benessere e armonia con se stessi e con gli altri

Domenica 19 gennaio si tiene all'Associazione MIChi di Ravenna l'incontro esperienziale gratuito "Immagini d'Acqua", un'occasione per scoprire una nuova tecnica che favorisce il cambiamento, sviluppa l'armonia con se stessi e con gli altri, supporta il raggiungimento degli obiettivi personali o professionali.

Per tutti i partecipanti una dimostrazione personalizzata o di gruppo (massimo 6 persone) della durata di 30 minuti in cui si disegna e si stampa la prima immagine del percorso.

"Immagini d'Acqua" è il risultato del desiderio di Marina Bargellini, Counselor e Facilitatrice di Respiro, di creare una tecnica gentile e profonda, divertente e intuitiva, risolutiva e poetica. Una pratica efficace quando si accusa un malessere di varia natura rispetto a certi luoghi, persone e argomenti.

Come funziona la tecnica? La pratica consiste nel realizzare un disegno tracciando dei segni con un pennello sull'acqua e poggiandoci, in seguito, sopra un foglio di carta. Durante il disegno sull'acqua si porta l'attenzione sul respiro e solo quando si sente che l'opera è completa ci si poggia sopra il foglio. Successivamente si lascia che dal disegno, dall'immagine creata grazie all'acqua, emergano pensieri, riflessioni. Ci saranno altri disegni sull'acqua e altri spunti, riflessioni, pensieri fino all'ultimo disegno, da portare con se per favorire gli obiettivi prefissati. Vantaggi della tecnica "Immagini d'Acqua". Un metodo per tutti. Come si vede è qualcosa di adatto a uomini e donne, di tutte le età, e che, al contrario di alcune terapie corporee, non richiede davvero alcuno sforzo. Una tecnica piacevole e rilassante. Disegnare sull'acqua è qualcosa di "magico" che in genere piace a tutti e che permette di concentrarsi sul respiro, sui gesti, in uno spazio prezioso di silenzio, dedicato a se stessi. A chi è dedicata la tecnica "Immagini d'Acqua". Come detto sopra è una tecnica adatta a tutti. Dipingere il proprio momento di vita consente di creare il proprio futuro. Di certo è una tecnica che ha un lato artistico, ma non bisogna essere bravi disegnatori o artisti per sperimentarla! Mi sento di consigliarla a chi, oltre alle parole, desidera conoscere se stesso con un modo e un approccio sottile, laterale, magico, che sfugge, o meglio, integra il potere della nostra mente razionale.