In mostra le "Espressioni" di Benzoni, Paganelli e Bressan

Inaugura venerdì 29 novembre e prosegue fino al 13 dicembre, a Palazzo Rasponi 2, Espressioni, mostra itinerante di mosaico, pittura e fotografia.

A esporre tre artisti: Rita Benzoni mosaicista, ravennate di nascita e veneta d’adozione, Luciano Paganelli, pittore cesenate e Domenico Bressan, fotografo ravennate. Tre arti, tre stili, tre personalità a confronto. L’idea nasce da una collaborazione artistica incentrata sulla condivisione, la ricerca tecnica e introspettiva che, attraverso il ritratto, si sviluppa attorno ad un tema unico: l’espressione. Nel percorso espositivo si svilupperanno tre percorsi di opere rappresentative di ciascun artista, l’elaborazione di un soggetto comune e, infine, il coinvolgersi uno nel mondo dell’altro dove il pittore fissa sulla tela la mosaicista, il fotografo cattura un momento del lavoro del pittore e la mosaicista riproduce con le tessere la figura del fotografo, in un confronto introspettivo delle tre personalità.

Da sempre la psicologia entra a far parte dell’arte e diventa chiave fondamentale di lettura per l'analisi delle opere. Seguendo lo spunto freudiano, ogni ritratto è anche un autoritratto e, simmetricamente, ogni autoritratto è un ritratto, il volto dell'altro è lo stagno di Narciso in cui l'artista cerca sé stesso affacciandosi sul proprio inconscio. Attraverso la fruizione delle opere e il confronto dei tre artisti, anche lo spettatore potrà fare un proprio viaggio interiore riflettendosi nelle immagini proposte.

Inaugurazione venerdì 29 novembre alle 18.00 con l'accompagnamento musicale di Caterina e Maurizio Sangiorgi.

La mostra è visitabile fino al 13 dicembre, dal martedì al venerdì dalla 15.30 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; chiuso il lunedì. Ingresso gratuito.