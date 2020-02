In scena il disagio delle giovani generazioni con "La Classe"

Dal 6 al 9 febbraio il Teatro Alighieri ospita sul suo palcoscenico "La Classe", spettacolo di successo di Vincenzo Manna con Claudio Casadio, Andrea Paolotti e Brenno Placido.

Lo spettacolo prende spunto da una ricerca basata su interviste a giovani sotto i vent’anni, sulla loro relazione con l’altro da sé e sul loro rapporto con il tempo, inteso come capacità di legare il presente con un passato anche remoto e con un futuro non prossimo. I temi conflittuali emersi in quell’indagine sociale si condensano nel quadro di una classe scolastica e vengono affrontati attraverso le intuizioni educative di un professore non conforme, dotato di una passione e di un’istintiva attitudine all’ascolto che gli permettono di intravvedere una possibilità di comunicazione sepolta dietro la rabbia dei ragazzi.

Orari: da giovedì a sabato alle 21, domenica alle 15:30.

Biglietti: intero da 7,50 a 26 euro, ridotto da 7,50 a 22 euro, under 30 da 5,50 a 18 euro, under 20 da 5,50 a 9 euro.