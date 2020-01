In vetrina "Le tre porte", le illustrazioni di Giona Dapporto

La Bottega Matteotti di Bagnacavallo ospita fino al 2 febbraio nella propria vetrina la mostra Le tre porte, personale di Giona Dapporto.

In esposizione ci sono le illustrazioni del giovane artista del Faentino.

Questa è l’originale presentazione della mostra nelle parole dello stesso Dapporto: "C’era una volta, e c’è tuttora, una porta in un mondo infinito. Una porta per un regno in cui tutto è possibile. Si narra che ciascuna di queste porte venga realizzata da meticolosi artigiani sparsi in tutto il mondo. Voci di corridoio dicono che questi ultimi si facciano chiamare artisti. Durante il mio cammino mi è capitato di incontrare un giovane garzone che, come suo padre prima di lui, stava cominciando ad apprendere questa magica arte di costruzione. Non vi posso nascondere lo stupore che mi ha rapito quand’egli mi ha mostrato dalla sua bisaccia le porte che stava portando a termine. Quello che vedete appeso non è altro che ciò a cui io stesso ho assistito, tre porte che spero possano trasportarvi, come lo hanno fatto con me, a piccole e grandi realtà di mondi lontani e vicini…".

Bottega Matteotti è in via Matteotti 26.