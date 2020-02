Un'Italia di formaggi e di vini da degustare

Martedì 3 marzo, ore 20,30, nella Sede Slow Food di Godo e Bassa Romagna in via Chiesa, 17 a Villanova di Bagnacavallo, torna il percorso sui formaggi e i vini d'Italia, guidati da Michele Grassi, critico di formaggi, esperto di tecnologia casearia e relatore Onaf.



Abbinare è un compito complesso, molto soggettivo, che può essere guidato e ricercato tra i meandri del nostro sapere e del nostro gusto. Ci si prova con 6 importanti formaggi italiani a latte crudo, e 3 vini con i quali si cerca l'abbinamento più gradevole.



I formaggi: Castelmagno d'Alpeggio, Cevrin di Coazze, Bleu d'Aoste, Toma Reale, Monte Veronese, Merlino.

I vini: Sauvignon Villa Russiz, Cimber Lagrein BIO Castel Noarna, Nedda Tenuta Pennita.



Il costo di questa serata: 28 euro per i soci e 32,00 euro per gli accompagnatori e gli amici non soci.

LE PRENOTAZIONI PER I SOLO 25 POSTI DISPONIBILI possono effettuarsi ENTRO E NON OLTRE IL 24 FEBBRAIO scrivendo a slowfoodbassaromagna@gmail.com oppure telefonando allo 3474524084.