J-Ax fa tappa a Ravenna: un mini-live per presentare il nuovo album "Reale"

Martedì 28 gennaio, alle 17.30, arriva un autentico big della musica italiana a Ravenna: J-Ax. Il celebre rapper fa tappa al centro commerciale Esp con il suo “instore” tour.

Per i fan ravennati questo evento rappresenta non solo l’occasione di incontrare J-Ax e di farsi autografare una copia del nuovo album “ReAle”, ma anche per assistere a una piccolo concerto all'interno del centro commerciale.

Per partecipare all’evento e accedere all'Area Pit del concerto sono disponibili i biglietti, al costo di 3 euro, su www.ticketone.it