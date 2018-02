L'Orazione epica di Eugenio Sideri ed Enrico Caravita

Il teatro è al centro dell'incontro dei Giovedì del Grinder (in via di Roma a Ravenna) dell'8 febbraio, grazie alla partecipazione di Eugenio Sideri ed Enrico Caravita di Lady Godiva Teatro.

Filottete è l'eroe della ferita e dell'abbandono; l'eroe della solitudine e del tradimento. L'epica racconta che questo formidabile arciere, durante uno scalo a Tenedo, piccola isola alle porte di Troia, venne morso al piede da un serpente. Ma la “ragion di stato” non può perdere tempo con i malati: la spedizione achea prosegue il folle volo verso la guerra, lasciando Filottete da solo, ferito, sull'isoletta, costretto a cacciare uccelli con le frecce del suo arco.

La storia di questo eroe deve avere impressionato a fondo Eugenio Sideri, fondatore della compagnia Lady Godiva Teatro, che già nel lontano 2002 diresse un “Filottete”, riscrittura dal grande Heiner Müller.

Dopo 16 anni Sideri torna a indagare quel mito, tanto profondo e misterioso quanto sconosciuto ai più, e lo fa con questa “Orazione epica. Narrazione in forma di versi”, che abbandona la prosa per sperimentale la forma del verso in rima baciata.

Nata come recital concerto per voce e batteria, “Orazione epica” sarà adattata agli spazi del Grinder e vedrà unico protagonista Enrico Caravita, attore che da anni collabora con Sideri e con Lady Godiva Teatro impersonando i ruoli principali dei lavori del drammaturgo e regista ravennate, come è successo per lo spettacolo sulla resistenza “Napoleone. Storie di partigiani” e per il fortunato “Aviès”.

Come sempre, appuntamento al Grinder Coffee Lab di via di Roma alle 18, ingresso libero.