L'orchestra Volare e la storia della canzone italiana

Nell’ambito dei festeggiamenti del 35° anniversario della fondazione della Pubblica Assistenza di Russi, sabato 20 gennaio alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Russi l’Orchestra Volare ripercorre oltre 50 anni di canzone italiana, melodie tradizionali, colonne sonore divenute celebri in tutto il mondo, dalla grande tradizione napoletana a Modugno, Mina, Vanoni, Celentano, ma anche le grandi musiche di Morricone e Trovajoli, senza escludere qualche puntata sulle arie più celebri del melodramma italiano.

L’Orchestra Volare, nasce dalla collaborazione di alcuni musicisti e cantanti professionisti che hanno accompagnato in giro per l’Italia e nel mondo artisti del calibro di Morandi, Finardi, Mietta, Vecchioni, Nomadi, Oxa, Ligabue, Deodato (per citarne alcuni) maturando così un’esperienza tale da decidere di mettersi in gioco in prima persona.

La serata è stata organizzata con la collaborazione di Spettacolo Vivo di Fosco Patergnani, il patrocinio del Comune di Russi e la sponsorizzazione del Conad.

Prenotazioni ed acquisto biglietti presso: Pubblica Assistenza Russi in Piazza Farini, 37

Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Tel. 0544 583332