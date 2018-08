La cantautrice Emmanuelle Sigal presenta "Table Rase"

Sabato 11 agosto, alle 20:30, la cantautrice Emmanuelle Sigal si esibisce in concerto alla cascina San Bernardino (Faenza).

Israeliana di nascita e bolognese di adozione – dopo aver vissuto a lungo a Parigi, Bolzano, Berlino e Venezia – Emmanuelle Sigal arriva a Faenza per presentare il suo ultimo album e la sua voce unica in una location in mezzo al verde alla luce del tramonto.

“Table Rase” (tabula rasa) è un viaggio di libertà interiore, figlio di molteplici movimenti e influenze. Una percorso di rinascita in cui l’infrazione diventa passione e si prende cura di diverse esistenze: quella Terrestre, quella Celeste e quella che tiene le redini e spesso fa fatica a leggere le istruzioni per l’uso. La conseguenza è che la Terrestre si ritrova con i calzini bucati mentre la Celeste sciopera. Un vero cortocircuito. È così che spesso siamo portati a sminuire la nostra esistenza e ad avere una scarsa considerazione di noi stessi: ci consideriamo un piccolo granello di sabbia, quando in realtà siamo una parte fondamentale di ciò che ci circonda.

Ingresso ai concerti: gratuito (tesseramento associativo 5 euro).