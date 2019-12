La legalità in scena con "Se dicessimo la verità"

Raccontare la criminalità organizzata e le sue complicità, ma anche la forza di chi si oppone e denuncia; raccontare dal palcoscenico, facendo del linguaggio del teatro un strumento di sensibilizzazione, perché “formazione, arte e cultura sono le armi che mettiamo in campo per contrastare il fenomeno mafioso in Italia”, afferma Giulia Minoli, co-autrice di "Se dicessimo la verità" e ideatrice del progetto “Il palcoscenico della legalità” in cui lo spettacolo si inserisce.

Quest’opera dibattito, in scena mercoledì 18 dicembre alle 10 al Teatro Alighieri, ha debuttato nel 2011 al San Carlo di Napoli con il titolo Dieci storie proprio così, ma nel 2017, in coproduzione con il Piccolo Teatro, si è arricchito di un’ulteriore evoluzione narrativa in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e in particolare con il Corso di Sociologia della Criminalità organizzata di Nando dalla Chiesa.

A Ravenna lo spettacolo è a ingresso gratuito: è possibile prenotare il proprio biglietto presso la Biglietteria del Teatro Alighieri o telefonicamente (0544 249244).