La musica dei Drunken Lullabies e i sapori della collina al chiaro di luna

Prosegue mercoledì 26 giugno la rassegna di appuntamenti estivi “Oriolo di Sera”, che fino alla fine di agosto animerà ogni mercoledì il parco di Oriolo dei Fichi (Faenza) ai piedi dell’antica torre medievale, aperta per l’occasione per visite guidate al chiaro di luna.

Come da tradizione, dalle ore 20 alle 24 ci sarà la possibilità di cenare con piatti e golosità artigianali, partecipare a visite guidate al castello al chiaro di luna e far divertire i più piccoli grazie alle animazioni di Tata Fata. A partire dalle 22 si esibiranno i Drunken Lullabies: due voci, una batteria e un violino che spaziano dalla musica folk al country e all’irish.

Chi vorrà sperimentare un modo alternativo per raggiungere la Torre di Oriolo potrà partecipare alla prima passeggiata tra le colline “Percorsi di gusto” in compagnia del branco podistico Le Linci di Santa Lucia. Il ritrovo per la partenza è al circolo di Santa Lucia (via San Mamante 69) per le ore 20.45, il ritorno è libero (info: tel. 339.3735355).