La premiazione dei migliori presepi e "La camisa dla Madona"

Doppio appuntamento domenica 14 gennaio nella sala polivalente del centro sociale “Il Tondo” di Lugo.

Alle 15 c'è la premiazione della 53esima edizione del concorso “Presepi città di Lugo”, promossa dal circolo Acli. Ospite d’onore dell’iniziativa è l’orchestra della scuola “Malerbi - Gherardi”, grazie alla disponibilità dei professori Parmiani, Garavini, Banzola e dei giovani musicisti. Presente anche il vescovo Tommaso Ghirelli e l’Amministrazione comunale. Al termine del pomeriggio il circolo Acli offre a tutti gli intervenuti una merenda per grandi e piccini.

Alle 21, invece, il centro sociale ospita lo spettacolo dialettale “La camisa dla Madona” della compagnia “Gad – Città di Lugo”. Lo spettacolo è composto da tre atti di Corrado Contoli con la regia di Laura Ercolani. Gli attori metteranno in scena uno scorcio di vita familiare romagnola, dove dominava il patriarcato con tutte le sfumature legate alle superstizioni presenti nel Dopoguerra. La rappresentazione sarà un viaggio nelle tradizioni romagnole di un tempo, con un’attenzione particolare al dialetto e ai ricordi legati al territorio. Durante la recitazione, infatti saranno citati alcuni detti romagnoli non più in uso. L’ingresso è a offerta libera.

Le iniziative godono del patrocinio del Comune di Lugo.