La storica "corazzata Potëmkin" torna al cinema

È un classico della storia del cinema mondiale il film in programma martedì 6 e mercoledì 7 febbraio a Bagnacavallo. Grazie alla collaborazione fra la rassegna Cinema di Palazzo Vecchio e la Cineteca di Bologna si proietta infatti, alle 21.15, La corazzata Potëmkin di Sergej Ejzenštejn.

Il film, presentato dal regista russo allora ventisettenne nel 1925 al Teatro Bol’šoj, celebrava la rivolta dei marinai e della città di Odessa avvenuta nel 1905. I protagonisti della pellicola sono i membri dell’equipaggio della corazzata russa che dà il titolo all’opera. I fatti narrati nel film, strutturato in cinque atti, sono in parte veri e in parte fatti storici realmente accaduti ma rielaborati a fini narrativi dal regista e dalla sceneggiatrice Nina AgadžanovaŠutko.

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto).

La rassegna Cinema di Palazzo Vecchio, giunta alla quinta edizione, è gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro e proseguirà con la seguente programmazione: Benedetta Follia (9, 10, 11 febbraio), Zero in Condotta, A propos de Nice, La natation par Jean Taris, champion de France – Retrospettiva su Jean Vigo (13 e 14 febbraio).

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

320 8381863 - 329 2054014

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it/