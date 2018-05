Lastanzadigreta: live tra marimba e sperimentazione

Venerdì 18 maggio alle 19 Ingranaggi Festival fa tappa a Cotignola, presso la Fratelli Vergnani segheria e imballaggi, in via dell’Artigianato 2, per il concerto della band Lastanzadigreta.

Dal 2009 Lastanzadigreta cerca di sperimentare sulla canzone. Lo fa con un organico anomalo, rodatissimo dal vivo, che si è attirato le attenzioni di molti addetti ai lavori e molti appassionati di musica “oltre i generi”: nessun basso, nessuna batteria, nessun ruolo predefinito tra i componenti. Il fulcro del suono (e del palco) è la grande marimba, insieme sostegno armonico e ritmico. Intorno, una selva di bidoni, tubi, strumenti di recupero, tra cui una drum machine da tre euro; davanti, chitarre elettriche, acustiche, classiche, weissenborn, mandolini elettrici e banjolini, cigar box e giocattoli sonori.

Il gruppo è composto da Leonardo Laviano (voce e chitarra tradizionalista/retrograda), Umberto Poli (chitarre elettriche e weissenborn), Jacopo Tomatis (mandolini elettrici e bricolage), Alan Brunetta (marimbe furgonate) e Flavio Rubatto (didjeridoo intonati e djembé da camera).

La rassegna chiuderà venerdì 25 maggio a San Lorenzo di Lugo, presso la Lectron impianti elettrici (via dei Bartolotti 18) con i YouBrass Ensemble.

I concerti sono a ingresso libero. Per ulteriori informazioni e il calendario completo, seguire la pagina Facebook “Ingranaggi Festival” o la pagina Instagram @bassaromagna.

“Ingranaggi Festival” è un progetto di promozione della cultura d'impresa alle giovani generazioni ed è realizzato dal Servizio interarea educativo, sociale e giovani dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e da Radio Sonora, con il supporto delle Attività economiche dell'Unione e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.