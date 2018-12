Le band della scuola Sarti portano lo Schiaccianoci a teatro

Si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il concerto di Natale della scuola di musica Sarti.

Sabato 22 dicembre, alle ore 21.00, al teatro Masini va in scena ”A Nutcracker in the snow”, con la partecipazione dei quattro gruppi più grandi della scuola.

Sul palco del Masini si esibiranno infatti la Big Band "Jazz art ensemble", la Wind Band, unita all’Ensemble d'Archi, e il Coro delle voci bianche, diretti rispettivamente da Daniele Santimone, Barbara Manfredini, Paolo Zinzani, Martina Drudi e Monica Ferrini.

Il programma sarà incentrato sulle musiche del celeberrimo “Schiaccianoci” di Ciaikovskij, eseguite prima in versione classica dalla Wind Band e dall’Ensemble d’Archi poi in versione jazz dalla Big Band.

Il Coro eseguirà alcuni brani natalizi della tradizione nordica, infine tutti i gruppi si uniranno per un Let it snow in versione grandiosa.

Un appuntamento da non perdere, che coinvolge moltissimi allievi e docenti della scuola Sarti.

Ingresso a offerta libera per sostenere le molteplici attività artistiche della scuola.