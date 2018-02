Le melodie malinconiche e i balli travolgenti dei Giamadani

Un viaggio tra le malinconiche melodie e i travolgenti balli della tradizione balcanica è in programma venerdì 9 febbraio per il secondo appuntamento culturale promosso nel 2018 alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo dall’associazione Controsenso. Alle 21 si esibisce infatti in concerto il gruppo Giamadani, composto da Bardh Jakova (fisarmonica e voce), Gioele Sindona (violino e voce) e Jader Nonni (percussioni), che proporrà canti e improvvisazioni da Albania, Kosovo, Macedonia, Grecia, Montenegro, Russia, Serbia, Bosnia e Bulgaria.

Bardh Jakova è nato e cresciuto in una famiglia di musicisti a Scutari. Diplomato in fisarmonica al Liceo nazionale Jakova di Scutari e in fisarmonica classica al Conservatorio Rossini di Pesaro, dal 2007 dirige la Spartiti per Scutari Orkestra, un’orchestra di venti elementi che esegue musica tradizionale albanese e kosovara.

Gioele Sindona è un giovane violinista diplomato e laureato al Conservatorio Maderna di Cesena. Appassionato di musica popolare europea, volge la sua ricerca in particolare alla tradizione musicale ebraica e dei Balcani.

Jader Nonni è un poliedrico batterista e percussionista ravennate, che si esprime da anni in svariati contesti musicali: dal blues al pop, dal reggae al balkan.

L’ingresso è a offerta libera.

Gli appuntamenti a Bottega Matteotti proseguiranno poi secondo questo calendario: sabato 3 marzo duo Fabbri-Turchetti; venerdì 23 marzo Cun e’ dialèt dacânt di Gianni e Paolo Parmiani; sabato 7 aprile Shekelesh; sabato 14 aprile Tangominas; sabato 5 maggio Il Principe e l’alano: Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa a 60 anni dalla pubblicazione.

Gli eventi culturali ideati dall’associazione culturale Controsenso, in collaborazione con Bottega Matteotti e con il patrocinio del Comune, hanno inizio alle 21 e sono con ingresso a offerta libera. La direzione artistica è di Michele Antonellini.

Bottega Matteotti è in via Matteotti 26.

Informazioni:

0545 60784

www.bottegamatteotti.it