I legionari sfilano in città e Ravenna si riscopre romana

Sabato 13 ottobre 2018: la Legio I Italica marcia trionfale per le strade di Ravenna che, tra lo stupore dei passanti, riscopre il suo passato imperiale.

Un bagno di folla ha seguito il corteo di legionari che da piazza Kennedy ha attraversato il centro storico in un'emozionante rievocazione storica che si è conclusa in via di Roma, davanti all'edificio del Mar (Museo d'Arte di Ravenna). Sul prato di fronte al museo i soldati romani hanno reso onore all'Imperatore Claudio al grido di "Qui sumus nos? Legio Prima".

L'evento poi è proseguito con la visita alla mostra War is Over, inaugurata al Mar per la Notte d'Oro. In molti, legionari e non, hanno approfittato dell'ingresso gratuito per osservare i capolavori riuniti nella mostra del museo d'arte cittadino.

Questa è stata la prima parte di un'interessante iniziativa che continua domenica 14 a Classe, nell'area nuovo Museo che aprirà i battenti presso l'ex Zuccherificio. I legionari sostano a Classe in uno speciale accampamento dove continua lo spettacolo.