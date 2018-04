Libri senza parole, una mostra per combattere le diseguaglianze

La biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo ospita dal 2 al 19 maggio Libri senza parole - Destinazione Lampedusa, una mostra bibliografica itinerante che sta coinvolgendo le biblioteche dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e propone una selezione della migliore produzione di libri senza parole per ragazzi dai quattro continenti.

La mostra è inserita nel progetto di cooperazione internazionale Libri senza parole. Dal mondo a Lampedusa e ritorno, nato nel 2012 per dotare l’isola di Lampedusa di una biblioteca per ragazzi. L’obiettivo è quello di garantire uguali condizioni di accesso alla conoscenza a tutti, indipendentemente da nazionalità, lingua, cultura, condizioni sociali e capacità personali, incentrando l’attenzione su uno strumento di grande potenzialità comunicativa, educativa e sociale, il silent book (libro senza parole), che affida alle immagini il racconto e consente di superare barriere linguistiche e culturali, stimolando e facilitando l’incontro tra persone di origini diverse.

In esposizione ci saranno 120 silent book, provenienti da quattro continenti e venti Paesi, e sarà un'importante occasione per la comunità per avvicinarsi a un patrimonio di cultura rivolto a tutti, ma in particolar modo ai bambini. L’allestimento della mostra ha visto come partner della biblioteca l’associazione Cercare la luna che, coinvolgendo due classi seconde della scuola primaria, ha creato e integrato il progetto iniziale, personalizzandolo per Bagnacavallo.

Due sono gli appuntamenti aperti al pubblico di piccoli lettori e genitori: sabato 5 maggio alle 10 presentazione della mostra, sabato 19 maggio, sempre alle 10, chiusura con letture animate. Saranno inoltre possibili visite guidate con letture per bambini di asili nido, scuole dell’infanzia e scuole primarie.

La mostra Libri senza parole rappresenta per la biblioteca Taroni l’ultimo appuntamento di una serie di iniziative rivolte a studenti, insegnanti ed educatori che hanno visto durante questo anno scolastico sul territorio della Bassa Romagna alternarsi professionisti dell’illustrazione come Alessandro Sanna, Anna Castagnoli e Marcella Terrusi.

La biblioteca Taroni è via Vittorio Veneto 1 a Bagnacavallo.