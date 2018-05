Liliana Casadei presenta la sua raccolta di poesie "Visioni oniriche"

Il centro culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda, in viale Zaganelli 2, organizza un ciclo di tre appuntamenti in occasione del Maggio dei libri.

Il primo incontro sarà venerdì 11 maggio con Liliana Casadei, che presenterà la sua raccolta di poesie Visioni oniriche (Eretica, 2017). Scritti tra il 2009 e il 2016, i componimenti di Liliana prendono ispirazione principalmente da sogni. Dialoga con l’autrice Marino Gentilini, autore imolese di poesie, racconti e romanzi.

Si continua il 18 maggio con Simona Cantelmi e il suo libro Il protettore del tempo (L’Erudita, 2017), mentre chiude il ciclo venerdì 25 maggio Isabella Colic, che presenterà La ragazza e il drago. Una fiaba insolita (in.edit, 2017).

Tutti gli appuntamenti, a ingresso libero, sono previsti per le 18 e saranno seguiti da un piccolo aperitivo

“Il maggio dei libri” è una campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività culturali, in collaborazione con l’Associazione ita­liana editori, sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commis­sione nazionale italiana per l’Unesco.