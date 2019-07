Live sulla spiaggia con gli italo-tedeschi Sleepwalker’s station

Nuovo appuntamento al Peter Pan di Marina di Ravenna con la musica live del sabato pomeriggio, alle 18, all’insegna dell’indie folk.

Il 6 luglio, sulla spiaggia 36 di viale delle Nazioni, sono di scena gli Sleepwalker’s station, gruppo italo-tedesco.

In tour dal 2011 la band ha percorso tutto il continente europeo e l’America con più di novecento date dal vivo. Suonando a festival come Glastonbury in Inghilterra, SXSW in Texas, l’Open flair (Germania) o il Pure & Crafted a Berlino il gruppo con i suoi componenti provenienti dall’Italia, Germania e Spagna non potrebbe essere più cosmopolita. Questo si sente anche nei sei album finora incisi. Vincitori del MEI superstage Romagna e MEI circus unplugged nel 2015, la band è stata premiata nel 2014 da Mogol come miglior proposta emergente. Nell’ultimo album, “Lorca”, inciso con più di 20 musicisti provenienti da tutta Europa, ci sono brani in cinque lingue e quattro dialetti.