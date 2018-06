Lo storico Alessandro Barbero ricostruisce la battaglia di Caporetto

Venerdì 15 giugno alle 17 nella Sala della Fondazione Cassa di risparmio e Banca del monte di Lugo, in via Manfredi 10, a Lugo, il professor Alessandro Barbero presenta il suo libro Caporetto (Laterza editore).

Nel libro l’autore offre una nuova ricostruzione della battaglia di Caporetto e un racconto di un fatto storico che ancora ci interroga sul nostro essere una nazione.

Alessandro Barbero è uno storico e scrittore. Nel 1996 ha vinto il Premio Strega con il libro Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo. Dal 2013 cura e introduce i documentari storici della trasmissione "a.C.d.C.", in onda su Rai Storia. Dallo stesso anno fa parte del comitato scientifico della trasmissione di Rai Storia, in onda anche su Rai 3, "Il tempo e la storia". Membro del comitato di redazione della rivista Storica, collabora con la rivista Medioevo, il quotidiano La Stampa, l'inserto Tuttolibri e l'inserto Domenica del quotidiano Il Sole 24 ore.



L’iniziativa è a cura del Centro studi Romandiola, in collaborazione con Storia e Memoria della Bassa Romagna e La Squadriglia del Grifo, con il patrocinio del Comune di Lugo.