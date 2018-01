Lopez e Solenghi di nuovo insieme al Teatro Alighieri

Si alza il sipario sulla nuova Stagione di Teatro Comico all’Alighieri. Quattro gli appuntamenti previsti, che portano sul palcoscenico ravennate grandi protagonisti della comicità italiana quali Massimo Lopez e Tullio Solenghi, nuovamente insieme sul palcoscenico dopo alcuni anni di carriere separate, Maria Pia Timo, Alessandro Fullin che a Ravenna non poteva che portare un omaggio “a modo suo” al sommo poeta Dante, e Giovanni Vernia. Artisti con stili e comicità molto diversi, accomunati da medesimo talento, che porteranno in scena spettacoli divertenti, brillanti, leggeri.

L’inizio d’inizio delle rappresentazioni è alle ore 21.

La nuova Stagione di Teatro Comico dell’Alighieri viebe inaugurata mercoledì 24 gennaio da Massimo Lopez e Tullio Solenghi con il loro Show! I due attori tornano insieme sul palco dopo 15 anni, come due vecchi amici che si ritrovano, in uno spettacolo di cui sono interpreti e autori, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni e interazioni col pubblico.

Quattro donne alle prese con l’amore in una commedia irresistibile che ha già fatto divertire migliaia di spettatori. Un affresco spudorato e frizzante delle donne di oggi che fa ridere e riflettere sulla realtà che ci circonda. Tutto questo è Ricette d’amore, esilarante spettacolo interpretato da Maria Pia Timo, Cinzia Berni (anche autrice), Roberta Garzia, Francesca Bellucci e Beppe Convertini con la regia di Diego Ruiz (mercoledì 7 febbraio).

L’appuntamento successivo, in scena lunedì 12 marzo, vede protagonista Alessandro Fullin, autore, interprete e regista di La Divina, spettacolo “assai liberamente” tratto da La Divina Commedia di Dante Alighieri. Nel 2009 Papa Ratzinger annuncia al mondo che il Purgatorio, come luogo fisico, non esiste più. Dante Alighieri, saputa la notizia, si precipita per la seconda volta nell’Oltretomba per dipanare la spinosa questione e riscrivere La Divina Commedia. Ma dove mettere ora gli invidiosi? Gli iracondi? Gli accidiosi? Dubbi e tormenti attendono il Poeta che, inoltre, scopre che l’amore per Beatrice, dopo sette secoli, si è un po’ appannato. Tra demoni e cherubini, fiumi infernali e rinfrescanti panchine ecco una rilettura in chiave camp del poema che getta nella stessa bolgia Paolo Malatesta con gli Abba, Farinata degli Uberti con Liz Taylor.

Gli appuntamenti della Stagione si chiudono con il nuovo spettacolo di Giovanni Vernia, Sotto il vestito: Vernia, uno show fatto di monologhi, aneddoti, parodie e buona musica in cui l’attore racconta in modo esilarante i disagi di un “famoso per caso” e svela chi c’è veramente sotto tutte le maschere cult, da Jonny Groove a Fabrizio Corona, da Mika a Jovanotti, da Pif a Fedez a Gianluca Vacchi. Una persona normale con le manie, i tic e i vizi che tutti hanno, solo con la voglia di riderci sopra (venerdì 20 aprile).

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Rinnovi: da martedì 2 a giovedì 18 gennaio 2018 dalle ore 10 alle ore 13 (festivi esclusi e con rientri pomeridiani nei giovedì compresi in questo intervallo, dalle ore 16 alle ore 18).

Nuovi: da sabato 20 a martedì 23 gennaio 2018 dalle ore 10 alle ore 13 (domenica 21 gennaio esclusa).

ABBONAMENTI 2018 (4 spettacoli)

Platea e palchi 90 euro (ridotto 82)

Galleria e IV ordine 74 euro (ridotto 66)

Loggione 44 euro



BIGLIETTI

Platea e palchi 24 euro (ridotto 22)

Galleria e IV ordine 20 (ridotto 18)

Loggione 12 euro

Riduzioni per CRAL, over 65, under 26, possessori Carta Bianca Comune di Ravenna, YoungER Card e Carta DOC.

Non si effettuano prevendite né vendite on-line per gli spettacoli di questa rassegna.

La vendita dei biglietti avrà luogo nelle sere di spettacolo dalle ore 20 presso la Biglietteria del Teatro Alighieri.

Informazioni presso la Biglietteria del Teatro Alighieri: tel. 0544 249244

www.accademiaperduta.it www.teatroalighieri.org