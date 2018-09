Lorenzo Fragola illumina la Notte d'Oro

A regalare la propria voce alla serata più magica di Ravenna, la Notte d’Oro, sarà quest’anno Lorenzo Fragola, vincitore di X Factor nel 2014, protagonista a Sanremo nel 2015, interprete l’estate scorsa con Arisa dell’enorme successo L’esercito del selfie e che quest’anno ha pubblicato l’album di inediti Bengala.

L’appuntamento per cittadini e turisti – annuncia l’assessore al Turismo Giacomo Costantini - è il 6 ottobre in piazza del Popolo. Ma l’invito è quello di venire a Ravenna per tutto il fine settimana che parte il 5 ottobre. Tra la mostra ?War is over, la Notte d’Oro Off in Darsena, aggiudicatasi quest’anno un finanziamento europeo per la selezione di performance artistiche, e la Notte d’Oro, il weekend offrirà una ricca programmazione culturale e di divertimento. E anche nei giorni successivi non mancheranno sorprese, che saranno tutte svelate a breve”.

Lorenzo Fragola (Catania, 1995), artista giovane, ma pluripremiato, nel 2014 vince X Factor, e nello stesso anno esce il suo primo Ep, dal titolo “Lorenzo Fragola”. I successi proseguono con il Festival di Sanremo, nel 2015, con il brano “Siamo uguali”, certificato doppio platino. Sempre nel 2015 esce il suo primo album intitolato “1995”, che conquista il disco d’oro e che include i singoli doppio platino “The reason why” e “Siamo uguali”, e il triplo platino “# Fuori c’è il sole”; ed è protagonista dell’evento “Fragola al Cinema”, un concerto speciale trasmesso in diretta nei maggiori cinema italiani.

Agli MTV AWARDS del 2015, ottiene il premio come “Best New Artist” e in ottobre riceve il premio “Miglior Opera Prima” allo storico Medimex di Bari. Il primo live tour di Lorenzo, “1995 IL TOUR”, registra il sold out nelle principali città d’Italia con oltre 20 mila biglietti venduti in totale. Nel 2016 Lorenzo Fragola partecipa nuovamente al Festival di Sanremo, nella categoria BIG, con il brano “Infinite Volte”, certificato platino. Nel marzo dello stesso anno pubblica "Zero Gravity", nuovo progetto discografico che rappresenta l’evoluzione del suo stile a livello di scrittura, di arrangiamento e di interpretazione e che ne conferma l’ecletticità. L’album è entrato direttamente al primo posto della classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti. Il 2017 lo vede protagonista insieme ad Arisa nella colonna sonora dell’estate “L’esercito del selfie”, di Takagi & Ketra. Quest’anno, Lorenzo Fragola pubblica “Bengala”, nuovo album di inediti anticipato dal singolo “Battaglia Navale”. “Bengala” contiene 10 brani inediti, fotografie di un percorso intenso, vero, talvolta “crudo” intrapreso da Lorenzo per cercare una nuova direzione, non solo artistica. “Bengala” è lo specchio di Lorenzo Fragola oggi, che dell’album ha curato ogni singolo aspetto. Una “sfida” raccolta in pieno che l’ha portato a compiere scelte importanti come, per la prima volta, il coordinamento generale dell’intero progetto (dalla scrittura di ogni brano alla scelta di ogni aspetto sonoro, fino alla finalizzazione del lavoro, calandosi anche nelle vesti di produttore).