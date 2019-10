Il fan film ravennate "Sacrificio" sbarca al Lucca Comics

C'è un pezzo di Ravenna al Lucca Comics & Games, uno degli eventi internazionali di punta nell'ambito dei fumetti, dell'animazione, dei giochi di ruolo e da tavolo, dei videogiochi e del fantasy. Venerdì 1 novembre all'Auditorium San Girolamo di Lucca, EmpiRa Star Wars Fan Club presenta insieme al cast "Sacrificio", il fan film di Star Wars a cui il gruppo ravennate sta lavorando da oltre 3 anni.

Posizionato cronologicamente dopo Rogue One e subito prima di A New Hope, "Sacrificio" racconta della fuga della Tantive IV, la nave consolare dell'Alleanza Ribelle, in fuga dal Signore dei Sith Darth Vader, cercando di raggiungere Tatooine per un incontro importante. Durante la fuga la principessa Leia dovrà trovare il modo di portare a termine la sua delicata missione con l'aiuto di due soldati scelti.

"Con la collaborazione straordinaria di Ottavia Piccolo e Benedetta Degli Innocenti, le due voci italiane che hanno dato vita alla Principessa Leia, il nostro Sacrificio, di nome e di fatto è finalmente giunto al termine - annuncia il team che ha realizzato il fan film - Francesco Mastrorilli, Ruth Morandini e Michael Segal sono i tre protagonisti che guidano questa piccola ma, speriamo, intensa storia ambientata in quell'universo che tanto amiamo".

Il film è stato girato dai registi Michele Lugaresi e Alessandro Randi.