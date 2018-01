Il magico repertorio dei Solisti veneti al teatro Rossini

Da Rossini a Chopin, passando per Salieri e Paganini, questo è il repertorio che presentano i “I Solisti Veneti”, in concerto giovedì 18 gennaio, alle 20.30, al Teatro Rossini di Lugo

“I Solisti Veneti” diretti da Claudio Scimone, che iniziano nel 2018 la loro 60.a stagione,sono l’orchestra da camera italiana più nota nel mondo per vastità di repertorio – che va dal 1600 a musiche dedicate a loro nel 2018 – e per molteplicità e interesse delle iniziative culturali, editoriali e promozionali. Hanno tenuto oltre 6.000 concerti in più di 90 Paesi e partecipano regolarmente ai massimi Festival internazionali. Sono stati insigniti dei più importanti riconoscimenti esistenti, quali il Premio Grammy di Los Angeles, il Grand Prix du Disque de l’Académie Charles Cros di Parigi e il particolarissimo premio del Festival Bar del 1970 con 350.000 voti di pubblico giovanile; hanno ricevuto dalla Repubblica Italiana la medaglia d’oro dei benemeriti della scuola, dell’arte e della cultura. Hanno registrato oltre 300 DVD,CD, LP per etichette come Erato-WEA, BMG-RCA, Philips, Frequenz,ecc. Con i Solisti Veneti hanno tenuto esecuzioni e registrazioni i più grandi interpreti dei nostri tempi da Placido Domingo a Andrea Bocelli, June Anderson, Marylin Horne, Itzak Perlmann, Jean Pierre Rampal, James Galway, Salvatore Accardo, Leonid Kogan, ecc.ecc. Importantissime le loro numerose attività in favore dei giovani e giovanissimi ascoltatori e interpreti.

Informazioni e prenotazioni: Teatro Rossini, Piazzale Cavour 17, 48022 LUGO (RA)

www.teatrorossini.it – info@teatrorossini.it