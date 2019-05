“Il maggio dei libri”: biblioteche viaggianti e letture nei parchi

La biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo aderisce per il settimo anno consecutivo alla campagna nazionale “Il maggio dei libri” con tanti appuntamenti per tutti il mese di maggio tra letture in biblioteca, nei parchi e in città, rivolte ai bambini e alle loro famiglie.

Primo appuntamento giovedì 9 maggio alle 17 allo stadio “Ermes Muccinelli” in piazzale Veterani dello sport 4, con “Storie da prendere al volo”, letture per bambini da 3 anni con le loro famiglie a cura dei Narratori della Biblioteca viaggiante NpL di Lugo. L’iniziativa è in collaborazione con Asd Lugo Rugby 15; in caso di maltempo l’appuntamento si svolgerà presso la sezione ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi”.

Sabato 11 maggio si continua alle 10.30 a Villa San Martino, nel parco della Ghiacciaia (vicolo del Mutuo Soccorso 21) con “Il prato delle parole salterine”, letture per bambini da 3 anni con le loro famiglie a cura dei Narratori della Biblioteca viaggiante NpL di Lugo. L’iniziativa è in collaborazione con Società di Mutuo Soccorso.

Lunedì 20 maggio alle 17 al Parco del Tondo, in viale Orsini, spazio a “Formichina formicò, ascolta la storia che ti do”, letture per bambini da 3 anni con le loro famiglie a cura dei Narratori della Biblioteca viaggiante NpL di Lugo. L’iniziativa è in collaborazione con la cooperativa sociale San Vitale. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà presso la sezione ragazzi della biblioteca Trisi.

Sabato 25 maggio ci si sposta a Giovecca, al Parco Gea - Il Giardino del Tempo (via Giovecca 11/3). Alle 10.30 è in programma “Melo pero dimmi di quando non c’ero”, letture per bambini da 3 anni con le loro famiglie a cura dei Narratori della Biblioteca viaggiante NpL di Lugo. In occasione dell’evento, il parco geologico e sensoriale sarà visitabile gratuitamente. L’iniziativa è in collaborazione con Gea - Il Giadino del Tempo; in caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà presso la sezione ragazzi della biblioteca Trisi.

Lunedì 27 maggio alle 17 si torna al Parco del Tondo per “Voci nel parco”, letture per bambini da 3 anni con le loro famiglie a cura dei Narratori della Biblioteca viaggiante NpL di Lugo e degli studenti del Liceo scientifico di Lugo a indirizzo Scienze Umane. L’iniziativa è in collaborazione con la cooperativa sociale San Vitale. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà presso la sezione ragazzi della biblioteca Trisi. E ancora, giovedì 30 maggio alle 17 “Il maggio dei libri” arriva a Voltana, nel parco della centro sociale Ca’ Vecchia (piazza Teseo Guerra 1) con “Le storie segrete del bosco”, letture per bambini da 3 anni con le loro famiglie a cura dei Narratori della Biblioteca viaggiante NpL di Lugo. L’iniziativa è in collaborazione con il centro sociale Ca’ Vecchia.



Giovedì 23 maggio dalle 9 alle 11.30 le vie e le piazze del centro storico si animano con “La città dei bambini”. In programma letture e musica dal vivo per i bambini di tutte le scuole dell’infanzia del Comune di Lugo, ospitate in vari punti del centro della città. Le iniziative sono dedicate agli autori premiati a livello nazionale dal programma Nati per Leggere, in occasione del suo 20° anniversario. Gli appuntamenti sono a cura dei Narratori della Biblioteca viaggiante NpL di Lugo, degli studenti del Liceo scientifico di Lugo a indirizzo Scienze umane, dell’orchestra “Silvestro Gherardi” del corso a indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo Lugo 2 e del Centro di documentazione ReciprocaMENTE.

Mercoledì 29 maggio alle 9 la sezione ragazzi della biblioteca Trisi ospita la finale del Torneo di lettura dedicato ai classici e rivolto alle classi quarte delle scuole elementari del Comune di Lugo. Alle 15 c’è la Festa del Torneo, incontro riservato ai vincitori, a cura dell’autrice Alice Keller e dell’illustratrice Veronica Truttero. Venerdì 24 maggio alle 16.30 ultimo appuntamento della rassegna al Chiostro del Carmine, in piazza Trisi 4, con “Trasformanimali”. Sono previste alcune letture di libri dell’autrice Agnese Baruzzi e un laboratorio di trasformazioni, nel corso del quale buffi animali spunteranno fuori dagli oggetti di ogni giorno. L’iniziativa è rivolta a bambini dai 5 anni con le loro famiglie per un massimo di 25 bambini partecipanti. La prenotazione è consigliata. Agnese Baruzzi ha pubblicato libri per ragazzi in Italia e all’estero, lavora con agenzie e studi grafici e svolge laboratori per bambini e adulti in scuole e biblioteche. L’iniziativa è organizzata nell’ambito di Scrittura Festival. In caso di maltempo si svolgerà presso la sezione ragazzi della biblioteca Trisi.

La rassegna si avvale della collaborazione di: Narratori della Biblioteca viaggiante NpL di Lugo e studenti del Liceo scientifico di Lugo a indirizzo Scienze umane, volontari per il progetto Nati per Leggere... a Lugo, orchestra della scuola media "Silvestro Gherardi - Istituto comprensivo Lugo 2", Centro di documentazione e formazione permanente ReciprocaMENTE, Società Cooperativa Sociale San Vitale, volontari della Società di Mutuo Soccorso di Villa San Martino, centro sociale Ca’ Vecchia di Voltana, Associazione sportiva dilettantistica Lugo Rugby 15, Gea - Il Giardino del Tempo e Scrittura Festival.