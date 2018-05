I Magic Queen omaggiano la storica band di Freddie Mercury

Tornano a suonare al ristorante Cà Bruna (s.s. San Vitale 84) a Ravenna i "Magic Queen", tribute band dei mitici Queen, sabato 19 maggio alle ore 21:00.



Ingresso e consumazione sono liberi, ma si consiglia vivamente la prenotazione per cenare. Inoltre, in concomitanza con il concerto c'è l'apertura del Giardino Estivo per vivere ancora meglio il live.

Prenotare telefonando al 0544/461461 oppure inviando un messaggio sulla pagina Facebook.

