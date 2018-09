Massa Lombarda, una domenica di festa al parco Piave

Domenica dalle 14.30 il parco Piave, in via Dini Salvalai 34, ospita un pomeriggio di iniziative e giochi per bambini e adulti con la seconda edizione di “#ChePomeriggioAlParco”. Si tratta di un momento di aggregazione e svago rivolto a tutta la cittadinanza e organizzato dal Forum delle associazioni massesi insieme al Comune di Massa Lombarda. I partecipanti potranno passare un pomeriggio in compagnia di giochi, letture animate offerte dalla cooperativa “Il cerchio” e laboratori creativi. Inoltre, si potrà camminare nel parco e sull'argine del Canale dei Molini con le associazioni podistiche del territorio.

All’iniziativa saranno presenti anche gli ospiti della casa protetta “Manuela Geminiani” e di Opera Padre Marella. Durante il pomeriggio il Forum delle associazioni donerà il ricavato della Festa del volontariato del giugno scorso all'Amministrazione comunale per la manutenzione dei parchi gioco di Massa Lombarda. Durante tutto il pomeriggio sarà disponibile una merenda gratis per tutti.