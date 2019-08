Spettacoli e menù golosi alla Festa della ripresa

Dal 31 agosto all’8 settembre all’oratorio “San Paolo” di Massa Lombarda, torna la Festa della ripresa, l’appuntamento che segna l’inizio di tutte le attività della comunità parrocchiale. Accoglienza, fraternità, collaborazione, servizio saranno i pilastri portanti di questa nuova edizione, oltre all’immancabile sfilata storica e al Palio del timone.

La festa comincia con una serata di musica, con dj set e concerti di giovani band locali, sabato 31 agosto a partire dalle 19. Allo stand gastronomico per la serata il menù romagnolo include anche stinco al forno e pollo fritto.

La giornata di domenica 1 settembre sarà dedicata alle famiglie, con il pranzo dell’ospitalità, numerosi giochi per i bimbi dalle 16 e il ludobus “Scombussolo”, un furgone carico di giochi a disposizione di tutti. La sera, alle 20.45, commedia dialettale con la Cumpagni’ dla Zercia “Zibaldon rumagnol”.

La festa riprende mercoledì 4 settembre con una serata con menù di pesce su prenotazione (chiamare il 349 5206409, oppure 348 0406642; disponibile anche il menù romagnolo senza bisogno di prenotazione) e alle 20.45 spettacolo musicale “Venti di pace”, con i ragazzi del coro parrocchiale “Le dolci note” e con la partecipazione dell’Azione cattolica e gruppo Agesci.

Venerdì 6 settembre sarà riproposta la rassegna canora dedicata ai bambini "Din Don Dero D'oro" e sabato 7 settembre serata di danza con il gruppo Gamma Club di Imola.

La giornata finale, domenica 8 settembre, vedrà al mattino la sfilata storica per i quartieri e alle 18 la 44esima edizione del Palio del timone nel campo dell’oratorio, dove i quattro quartieri di Massa Lombarda (San Paolo, San Giovanni, Meletolo e Bolognano) si contenderanno l'ambito premio.

Nei giorni della festa sarà attivo uno stand gastronomico anche da asporto con specialità romagnole (domenica 8 settembre anche a pranzo). Per la festa sono stati preparati 240 kg di tortellini, preparati in dieci giorni da circa 25 esperte azdore.

Tutti gli utili della festa saranno destinati alle attività dell’oratorio “San Paolo”, ai gruppi della comunità e alle missioni.