Tornano i "Mattoncini in Massa", con due città Lego e tante sorprese

All'interno della sala Zaccaria Facchini di Massa Lombarda in occasione del Patrono di San Paolo, dal 24 al 26 gennaio 2020, viene allestita per il secondo anno la mostra Mattoncini in Massa.

Nell'esposizione dedicata al mondo dei Lego si trova una città fatta tutta di mattoncini con Luna Park e zona sportiva, inoltre viene esposta una seconda città creata con le opere dei bambini delle scuole del concorso "La casa che vorrei".

Ci saranno anche opere a tema Harry Potter, Technic, Star Wars, Stranger Things, Il Signore degli anelli e tante curiosità. Animazione per bambini, gioco libero con i mattoncini e domenica pomeriggio gioca bimbi. Alle ore 18 di domenica la premiazione del concorso "La casa che vorrei".

Gli orari di apertura; venerdì 24 gennaio dalle 14 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19.