Risate con Max Pisu: le avventure di Tarcisio tra fantasia e realtà

Con la sua mimica facciale, la sua gestualità, e anche un’ottima scrittura, Max Pisu ha una comicità garbata, mai volgare, a tratti raffinata, in altri un po’ cinica e surreale, un bel mix per un divertimento garantito. Venerdì 23 febbraio, alle ore 21.00, il comico è ospite alla sala Carmine di Massa Lombarda

In tv ha partecipato a moltissime trasmissioni: comiche, sportive, sit-com, fiction: da Zelig Circus, Quelli che il calcio, Controcampo, Aria Fresca, Zelig Off, a Don Matteo. Un Max Pisu “multiforme” affronta e smaschera la quotidianità, alternando fantasia e reale vissuto in una chiave, come al solito, surreale e divertente.

Tanti i temi toccati, tra questi, il rapporto genitori-figli. E poi loro, i bambini, che crescono in quell’incrocio pericoloso tra scuola, amicizia “ad alto rischio” e problemi adolescenziali conditi da tatuaggi, piercing, creste di gel e fidanzatini … a vita bassa. Ci si riconosce, i ragazzi come gli adulti.

Non mancano le imitazioni più conosciute e apprezzate dal pubblico come quella di Tarcisio, che racconta le nuove e mirabolanti avventure della sua squadra di calcio, il suo primo viaggio in aereo, l'ennesimo pellegrinaggio in compagnia dei travolgenti personaggi della parrocchia.

Biglietti: € 10,00 intero € 8,00 ridotto (under 18 e over 65)

Info e prenotazioni: Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore tel. 0542-43273 - cell. 335-5610895 o 377-9698434