Un viaggio alla ricerca dei sentimenti con il "Mondidiversi show"

Seconda tappa per lo spettacolo musico teatrale Mondidiversi Show al teatro “Le Dune” di San Pietro in Campiano (via Petrosa 205) il 14 giugno alle ore 20,45.

Appuntamento per una serata musicale all'insegna dei sogni e delle emozioni, interpretata dal magistrale Simone Morotti. Il cantautore ravennate Stefano Montalti ci conduce nel suo viaggio alla ricerca dei sentimenti accompagnato dalla band live al completo, che propone l'ultimo album "Mondi Diversi" uscito nel maggio 2018 . La serata è organizzata dall'associazione “Zirialab” di Cervia che cura eventi finalizzati al coinvolgimento dei giovani in tutti gli ambiti artistici, dal cinema, al teatro, alla musica (www.zirialab.org)

Costo del biglietto euro 8 - prenotabile alla email : stefanomontaltiofficial@gmail.com oppure al numero WhatsApp 388 9888248.