Sigilli di piombo e pietra dell'antichità: la mostra "Analecta" di Maria Kompatsiari

Da sabato 7 settembre a domenica 29 settembre in Manica Lunga della biblioteca Classense, in via Baccarini 3, viene ospitata la mostra “ANALECTA/ ΑΝΑΛΕΚΤΑ” dell'artista greca Maria Kompatsiari.

Intervengono all'inaugurazione (sabato 7 settembre alle 11.00), insieme all’artista, Elsa Signorino, assessora alla Cultura, Maurizio Tarantino, direttore della Biblioteca Classense, Anna Mondavio, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura ad Atene, Mavrogeni Stavroula docente di Storia dell’Arte dell’università di Salonicco “Makedonia”, Christos Sarantopoulos, console onorario d'Italia in Salonicco.

L'iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune, dall’Istituto Italiano di Cultura, City of Thessaloniki, dall’ Istituzione biblioteca Classense e dal Ravenna Festival.

In mostra una inedita serie di opere ispirate ai sigilli di piombo e di pietra dell'antichità; un ciclo di opere su carta che l'artista ha composto come un diario di viaggio nel passato, straordinaria avventura di materia e forma nel tempo, creata attraverso un incessante processo di ricerca personale e visiva che l'ha vista negli anni protagonista di numerosi eventi espositivi in Europa e Asia.

“E' un piacere particolarmente vivo per la nostra città ospitare una prestigiosa artista contemporanea come Maria Kompatsiari – dichiara Elsa Signorino assessora alla Cultura - e il progetto “Tempo Forte Italia - Ellas 2019", organizzato dall’ Ambasciata d’Italia in Grecia in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, che presenta quest’anno una serie di eventi di importanza e qualità che spaziano dalla musica al teatro, dalle arti figurative al cinema con l' obiettivo nobile di favorire gli scambi tra Italia e Grecia, creando un filo diretto tra chi vive e produce e la cultura”.

“Tempo Forte Italia - Ellas 2019” è un nuovo programma di iniziative attivo in entrambi i Paesi, un metodo di lavoro a lungo termine per mettere in contatto realtà e operatori culturali greci e italiani.

Dopo l'anteprima espositiva a giugno di “Ravenna Fantastica!” mostra del pittore ravennate Onorio Bravi all'Istituto Italiano di Cultura di Atene, in luglio si è inaugurata a Salonicco la mostra “Lo splendore del mosaico. Originali e repliche da Salonicco e Ravenna” organizzata dalla direzione dei Musei Archeologici del Ministero della Cultura ellenico e dalla Sovrintendenza archeologica della città di Salonicco in collaborazione con il Comune di Ravenna.

Momenti di dialogo bilaterale nel segno della cultura proseguiti con gli straordinari concerti "Le Vie dell’Amicizia" portati da “Ravenna Festival” nell’ antica Acropoli di Atene con l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” diretta dal Maestro Muti cui ha fatto seguito "Vita Nuova" evento teatrale diretto dall'artista cesenate Romeo Castellucci.

La mostra “ANALECTA/ ΑΝΑΛΕΚΤΑ” di Maria Kompatsiari è visitabile fino a domenica 29 settembre dalle 15.30 alle 18.30. Chiuso ogni lunedì. Ingresso libero.