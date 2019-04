I centauri si radunano per il Motoincontro della Liberazione

Domenica 14 aprile torna l'appuntamento motociclistico annuale ad Alfonsine col 15° Motoincontro della Liberazione.

Il Motoclub La Torre propone la manifestazione che ogni anno richiama nella cittadina romagnola centinaia di motociclisti provenienti da diverse regioni con ogni genere di moto, dalle custom alle stradali, con un occhio di riguardo per le "vecchie signore" a due ruote.

L'appuntamento viene aperto da una ricca colazione e accoglienza per tutti i bikers nella centrale Piazza Gramsci. Alle 11 si parte alla volta della casa natale di Vincenzo Monti per una visita guidata alla scoperta del letterato romagnolo. Un aperitivo offerto dal Bar Oronero allieta i palati dei motociclisti che poi possono pranzare in compagnia con un menù tipicamente romagnolo. Sarà premiata la moto storica più rappresentativa, ma non mancheranno riconoscimenti per i centauri in gruppi più numerosi e più lontani.

Per info: Motoclub La Torre Alfonsine 3383352444