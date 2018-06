Motocross, Vespa e funamboli a due ruote alla Festa de Mutor

A Pezzolo di Russi, grazie alla passione del circolo Anspi Santa Maria, dal 2000 si svolge la Festa de Mutor, quattro giornate in cui si celebrano gli sport motoristici con esibizioni dedicate alle due ruote.

I festeggiamenti iniziano il venerdì sera con i funambolici riders del Motocross notturno, che ogni anno lasciano senza parole i tanti appassionati presenti. Un’altra specialità dedicata agli appassionati di un “particolare due ruote” è la Gimkana in Vespa, evento centrale della giornata di sabato.

Domenica mattina i protagonisti sono invece i 50cc con “Un cinquantino è per sempre”, mentre alla sera la scena sarà tutta per “Il mucchio selvaggio”. Infine, per la serata di lunedì, l’area motori si trasforma in un circuito vero e proprio dove i driver concorrono alla particolare gara di Motocross Vintage.

Sul fronte musicale, tutte le sere concerti live nell’area spettacoli, offrendo una varietà di musiche che spazia dal rock ai capolavori del liscio. E naturalmente, come in ogni sagra che si rispetti, lo stand gastronomico con le genuinità locali è pronto ad accogliere tutti i visitatori.



IL PROGRAMMA

Venerdì 8 giugno 2018

Ore 19:00 Apertura Stand Gastronomico

Ore 21:00 Motocross in notturna - Motoincontro

Ore 21:30 Concerto live degli ACIDI-C

Sabato 9 giugno 2018

Ore 15:00 Gimkana Vespa

Ore 19:00 Apertura Stand Gastronomico

Ore 21:00 Musica dal vivo con i Bar Liga (Ligabue cover band)

Domenica 10 giugno 2018

Ore 10:00 Un cinquantino è per sempre

Ore 10:00 Sinfonia in due tempi

Ore 12:00 Apertura Stand Gastronomico a pranzo

Ore 18.30 Apertura Stand Gastronomico a cena

Ore 20:30 Il mucchio selvaggio

Ore 21:00 Serata di liscio con Claudio e Vanessa

Lunedì 11 giugno 2018

Ore 19:00 Apertura Stand Gastronomico

Ore 21:00 Motocross Vintage

Ore 21:30 Musica con The Hangover