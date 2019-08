In piazzetta arriva Andrea Lama, il cantautore dei bambini

Mercoledì 21 agosto Andrea Lama, il cantautore dei bambini, chiude la fortunata rassegna “Un mare di solidarietà”, giunta al sesto anno.

Andrea Lama, accompagnato dal fratello Matteo e da Marco Soriani, alle 21 con il concerto "Un cantastorie fra le storie", darà voce ai tanti personaggi che narra nelle sue canzoni e che i bambini conoscono tanto bene, da ballare e cantare insieme a lui come lo scorso anno, quando sulle note de La nuvoletta Olga piazza Unità d'Italia si trovò gremita di bambini e bambine che cantavano a tempo.

La serata fa parte delle iniziative di Ravenna Bella di Sera, è gratuita e aperta al pubblico.

Sarà possibile, per chi lo vorrà, donare un contributo per l'associazione Piccoli Grandi Cuori che quest'anno concentra i propri sforzi sul “Progetto Pareti” che si propone di abbellire i 300 metri quadri del reparto di Cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna con una storia dipinta alle pareti in modo da risultare accogliente e colorata per i degenti.