Musica, animazione e voglia d'estate con l'Rds Play on Tour Summer

Sbarca in Romagna il 25 luglio, con una tappa a Milano Marittima e Cervia, RDS Play on Tour Summer 2020.

Scenario della tappa a Milano Marittima, piazzale Mantova, in viale Forlì vicino al mare. Qui nel pomeriggio la carovana si ferma per rallegrare il pubblico con animazione e intrattenimento musicale, nel pieno rispetto delle norme anti-covid. La carovana di RDS poi si sposta sotto alla torre San Michele ed animerà la serata a Cervia. Qui oltre all’animazione e alla musica anche un collegamento radiofonico in diretta.