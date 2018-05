Musica e letteratura nell'omaggio a Rino Gaetano

Sabato 5 maggio alle 20.30 all’hotel Ala d’oro di Lugo, in corso Matteotti 56, il Caffè letterario dedica una serata conviviale-musicale al cantautore Rino Gaetano, con lo scrittore romano Matteo Persica che presenterà il suo ultimo libro Rino Gaetano. Essenzialmente tu edito da Odoya. La parte musicale della serata sarà affidata alla chitarra di Corrado Cacciaguerra e alla voce di Davide Lazzarini.

Quarant'anni fa Rino Gaetano saliva sul palco di Sanremo e conquistava il pubblico con ukulele, cilindro e frac intonando la sua "Gianna". In questo libro, Matteo Persica, come già fatto in Anna Magnani. Biografia di una donna, vuole però andare oltre l'immagine stereotipata del personaggio pubblico, tracciandone un ritratto affascinante e completo. Dalla nascita a Crotone all'arrivo a Roma; dagli anni passati nel seminario di Narni alla comitiva adolescenziale nel quartiere di Monte Sacro; dalla prima band, i Krounks, alla scuola sperimentale di Marcello Casco; dalle prime esibizioni in pubblico agli spettacoli teatrali per le scuole. Un viaggio nella vita di Rino Gaetano - la sua carriera, le sue amicizie, i suoi amori - alla scoperta del suo lato umano più vero. L'autore focalizza infatti l'attenzione sugli aspetti più intimi del cantautore e, attraverso un repertorio unico di testimonianze, immagini inedite e ricordi degli amici e dei grandi artisti con cui Rino Gaetano ha collaborato, ci racconta la sua umanità, le sue debolezze, la sua determinazione, il suo profondo senso di giustizia e la sua voglia di normalità. Un omaggio sentito a un artista poliedrico e alla sua complessa personalità, una biografia che spiega perché - ancora oggi - Rino Gaetano sia amato, "venerato" da giovani e meno giovani e costantemente ritrasmesso in radio e televisione. Finalmente Rino Gaetano riesce a togliersi frac e cilindro, per indossare, almeno una volta, i panni di quel ragazzo scomparso ad appena trent'anni. E ci sembra più vicino, come non lo è mai stato, quasi uno di noi.

Matteo Persica si definisce scrittore appassionato di storie vere da raccontare. Ha esordito per Odoya nel 2016 con Anna Magnani. Biografia di una donna, che è stato un grande successo di critica e di lettori. Nel 2010 ha diretto il documentario Nannarella 100 e dal 2012 è direttore artistico del Premio Anna Magnani. Nel 2016 ha vinto il premio Fs News Radio. Come “Anna Magnani, Biografia di una donna” è uno dei libri Odoya più venduti.

Il costo per partecipare alla serata è di 25 euro a persona (cena con bevande incluse). Per prenotazioni chiamare il numero 0545 22388, oppure 329 6817175.

Il programma completo del caffè letterario è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it/. La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo.