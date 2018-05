Musica in biblioteca: sulle note di Bach

L'incontro di domenica 20 maggio organizzato da Collegium Musicum Classense in collaborazione con la Biblioteca Manfrediana di Faenza è un gradito ritorno nelle belle sale dell'edificio storico della biblioteca e un nuovo appuntamento con la musica barocca.

Il concerto di quest'anno conduce nel salotto di casa Bach per ascoltare le produzioni musicali composte e verosimilmente eseguite da Johann Sebastian e dai suoi numerosi figli. Come è noto, quello che oggi consideriamo “il Bach” per eccellenza, era erede di una famiglia di musicisti e continuò la tradizione dando al mondo almeno tre insigni compositori, i figli Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emmanuel e Johann Christian. Fare musica nel salotto di casa o per il piacere di qualche nobile era sicuramente una delle attività che Johann Sebastian e i suoi figli praticavano: il concerto di oggi è un piccolo spaccato delle loro composizioni e di una possibile mattinata di intrattenimento musicale in casa Bach.

La biblioteca conserva reperti fondamentali per la storia della musica, come il preziosissimo codice di Faenza, o codice Bonadies, unica testimonianza del repertorio trecentesco italiano per tastiera e tra i pochi manoscritti conservati di un periodo musicalmente ricchissimo. Possiede anche un ricco anche se non imponente numero di strumenti musicali storici, tra cui due bellissime spinette originali: gli strumenti sono stati presentati in un concerto lo scorso anno dopo diversi anni di oblio, e abbiamo voluto anche quest'anno inserire due brevi brani eseguito su una di esse, tratto dal “Quaderno di Anna Magdalena Bach”, la raccolta collazionata per la moglie di Johann Sebatian, nota cantante e musicista essa stessa.

Il concerto inizia alle ore 11.30 sarà preceduto alle 10.30 da una visita guidata alle sale della biblioteca e alla mostra dedicata al pittore, vedutista e scenografo faentino Romolo Liverani.

L'ingresso all'evento è gratuito. Tutte le informazioni su date e luoghi del Festival si trovano sul sito web http://collegiummc.racine.ra.it