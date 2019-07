Musica, mercatini,Ferrari e cocomerata ai Mercoledì sotto le stelle

Il 24 luglio tornano nel centro storico di Lugo dalle 20.30 i Mercoledì sotto le stelle per il loro ultimo appuntamento della stagione.

Il monumento di Baracca dalle 21 si trasforma in una pista di pattinaggio per l'esibizione della scuola di pattinaggio a rotelle Up and Down, mentre a seguire, dalle 22, c'è l'esibizione del Centro Studi Danza promossa da Uisp Ravenna-Lugo. Sotto le logge del Pavaglione oltre ai negozi aperti per lo shopping, L'Angolo dei Desideri - Casa del caffè proporrà degustazioni. Infine, torna nel quadriportico l'esposizione di Roberto Cornacchia. In piazza dei Martiri arriva l’esposizione di auto Ferrari, a cura della Scuderia Ferrari Club di Romagna, mentre piazza Mazzini è animata dalla musica della band Elvis Nick & The Nowhere Band. Via Baracca sarà ancora dedicata al mercatino dei bambini, che viene accompagnato dal dj set in vinile di Flexi. Inoltre, nella zona pedonale si potrà fare aperitivo oppure cenare sotto le stelle da Gingerino Caffè – Brasserie, che per l’occasione proporrà, il menù spagnolo e assaggiare i cappelletti freschi della Bottega Antichi Sapori. Il museo Baracca sarà nuovamente aperto dalle 20.30 alle 23.30 con ingresso gratuito. Pedale Bianconero propone davanti al Museo l’iniziativa benefica “Love & Gombars”, una bici-cocomerata con offerta libera il cui ricavato sarà devoluto totalmente alla Onlus Avsi. L’iniziativa si aggiunge alla decima edizione della Motogumbareda di Rombi di passione.

In largo Calderoni saranno presenti i Diavoli della frusta e, per festeggiare il secondo compleanno del gruppo "I giovani dell'Avis Provinciale di Ravenna", Avis Lugo promuove la serata con Truck-bus Food Avis. Piazza Cavour sarà animata da musica dal vivo grazie al Caffè del Teatro, da numerose bancarelle e dall'esibizione di Tango Argentino a cura di Atman Tango, mentre in via Codazzi sarà presente Mani in Pasta con tavoli all’aperto. Non mancherà lo sport, concentrato in piazza Trisi, con esibizioni e dimostrazioni da parte delle associazioni sportive locali. All'incrocio con corso Garibaldi si potrà trovare la scuola di ballo Salsa Con Pepe. Non solo, in corso Garibaldi Gallamini Fiori ospiterà Il Boario cafè & Bistrot con assaggi di vini e padine. In largo della Repubblica saranno presenti le associazioni del volontariato locale, gli scacchi con il Circolo scacchistico lughese e l’area food. Presenti anche il Sax Pub, che propone tavoli all’aperto, e Pasticceria Bar Tazza D'Oro, che dalle 22.30 sfornerà bomboloni caldi.