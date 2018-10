Musica, pedalata letteraria e aperitivo del contadino alla Farini social week

Martedì 9 ottobre, la Festa del quartiere Farini propone un pomeriggio con musica di strada, pedalata per bambini e famiglie con letture e un aperitivo offerto dal mercato contadino.

Alle 17 si parte da via Diaz 39, all’esterno della libreria Longo (o all’interno in caso di pioggia), dove i Solmeriggio con la loro musica daranno via a “Pedaleggiamo”.

Si tratterà di una breve pedalata dedicata ai bambini con le loro biciclette, tricicli e monopattini accompagnati dai genitori. Il gruppo compirà un giro per le strade del quartiere ed eseguirà alcune tappe nelle quali Nicolò Bertaccini (volontario Nati per Leggere) leggerà alcuni libri. Ad aprire il gruppo ci sarà la mitica bici della libreria Longo e per la prima volta il risciò della cooperativa San Vitale, che gestisce il noleggio biciclette della stazione.

I Solmeriggio animeranno anche il secondo momento della festa: l’Aperitiv’Orto, una degustazione gratuita dei prodotti di stagione dei contadini che tutti i martedì pomeriggio aprono il Mercato Contadino di Viale Farini. Si tratta ormai di una presenza importante e molto gradita nel quartiere, che serve sia ai residenti che a persone di tutta la città. Durante l’Aperitiv’Orto le aziende agricole si presenteranno brevemente.

I Solmeriggio sono un trio della provincia di Ravenna formatosi a Russi nel settembre del 2016 e composto da Agnese Alteri alla voce, Davide Santandrea alla chitarra e Marcella Trioschi al violoncello. Un gruppo capace di spaziare tra indie, classica ed elettronica con brani dal sapore mediterraneo.

Per info: 342/9080614.