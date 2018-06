Myss Keta arriva in tour all'Hana-Bi

Myss Keta torna in Romagna il 7 luglio, ospite del bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna.

Voluttuosamente sdraiata sull’iconica chaise longue di Le Corbusier, un visore LCD al posto degli occhiali da sole, mascherine d’ordinanza ma sempre più chic. Fra le dita una sigaretta elettronica che sbuffa nuvole artificiali. Come una Marlene Dietrich di un universo cyberpunk, M¥SS KETA si rituffa nei meandri del proprio inconscio per scandire numeri digitali e ripercorrere tre decenni di passioni segrete e proibite.

E' appena uscito Una donna che conta, il suo nuovo video estratto dall'ultimo album Una vita in Capslock.

Concepito come un unico piano sequenza, il video di Una donna che conta prosegue il discorso visivo onirico inaugurato con il video della title-track e proseguito con botox. Alla fotografia Davide Gatti, ormai parte della squadra, che ha già firmato perle come Musica Elettronica e Xananas (oltre al già citato UNA VITA IN CAPSLOCK) e che per questa occasione ha riunito una squadra di giovani professionisti all’interno degli studi di Moviechrome, una delle realtà più all’avanguardia nel panorama della produzione video milanese e italiana, fra le poche a possedere la tecnologia BOLT.