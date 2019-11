Sogni e visioni a Natale: le spettacolari videoproiezioni di "Ravenna in Luce"

Durante le festività natalizie, dal 18 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020, l'Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, propone, anche quest’anno la rassegna di video proiezioni dedicate ai luoghi e alla storia della città: Ravenna in Luce.

Light a Dream

MAR Museo d’Arte della città di Ravenna

18 dicembre 2019 - 12 gennaio 2020

dalle ore 17 alle ore 22

Concept and director: Samuele Huynh Hong - Antica Proietteria

3D & Motion graphics: Michele Canova - Lorenzo Fornaciari - Samuele Huynh Hong Son

Sound designer: Gabriel Maccieri

Inaugurazione 18 dicembre ore 17

Complementare alla mostra Riccardo Zangelmi. Forever Young (visitabile fino al 12 gennaio), dal 18 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020, dalle 17 alle 22, sulla facciata del MAR si potrà ammirare LIGHT A DREAM, un racconto visionario e fantastico visto attraverso l'immaginario di un bambino, che gioca sogna e vede materializzarsi le proprie fantasie in realtà. Visioni eteree di sogni e giochi visti dagli occhi di bambino, con quella purezza ed innocenza senza limiti e barriere mentali. Una lode al sogno innocente ed infantile che sta in tutte le persone e che non va mai dimenticato. Realizzato nell’ambito dell’inaugurazione della nuova sede del Laboratorio Aperto di Ravenna al MAR.

Il dono dell'Imperatrice - Visioni di eterno

Basilica di San Vitale

19 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020

dalle ore 17 alle ore 22

Inaugurazione 19 dicembre ore 17

Concept and director: Andrea Bernabini

Visual 3D: Sara Caliumi e Roberto Costantino

Music designer: Davide Lavia, Agnus Dei di Luisa Cottifogli e Gabriele Bombardini

Historical research: Giovanni Gardini

Visto il successo di pubblico dello scorso anno, anche questo Natale il video mapping in 3D Il Dono dell’Imperatrice, nell’ambito di Visioni di Eterno®, progetto ideato dall’artista visivo Andrea Bernabini – Neo Visual Project, animerà la Basilica di San Vitale.

Visioni di Eterno®, è un progetto dedicato alla valorizzazione in chiave contemporanea degli otto monumenti UNESCO, realizzato grazie alla preziosa collaborazione del suo staff dall’inizio del progetto: Sara Caliumi e Roberto Costantino per il Visual 3D; Davide Lavia ha curato la colonna sonora, mentre Giovanni Gardini la ricerca storica. Il pezzo Agnus Dei è di Luisa Cottifogli e Gabriele Bombardini. San Vitale diventerà uno scrigno magico fatto di sogni di storia e di echi luminosi. "…sembravami cantasse tutto quel prodigioso arabesco di fiori, di volute, di uccelli policromi che pare vogliano riassumere il creato", scriveva Lercaro.

Trono d'Oriente - Visioni di eterno

Ravenna, Battistero degli Ariani

20 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020

Inaugurazione 19 dicembre ore 17

Concept and director: Andrea Bernabini

Visual 3D: Sara Caliumi e Roberto Costantino

Music designer: Davide Lavia, Agnus Dei di Luisa Cottifogli e Gabriele Bombardini

Historical research: Giovanni Gardini

Il viaggio visuale sul Battistero degli Ariani, con la regia e il progetto di Andrea Bernabini, visual 3D Sara Caliumi e Roberto Costantino, musiche di Davide lavia e la consulenza storica di Giovanni Gardini, prende origine dal flusso d’acqua del fonte purificatore. L’antico Battistero dei Goti si animerà, nuovamente, di scene oniriche e magiche visioni che porteranno lo spettatore in un viaggio sospeso fra passato e presente, nell’ambito del progetto Visioni di Eterno, a cura di Andrea Bernabini, dedicata ai monumenti UNESCO di Ravenna.