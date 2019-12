Nino Formicola e Max Pisu a teatro per "La cena dei cretini"

Sabato 14 dicembre, ore 21.00, il Teatro Comunale di Conselice (Via Selice 125) ospita "La cena dei cretini", una commedia con Nino Formicola e Max Pisu.

Un gruppo di amici stanchi e annoiati della Parigi bene si incontra ogni mercoledì sera per una cena particolare a cui vengono invitati personaggi da loro ritenuti stupidi. Le vittime ignare verranno regolarmente derise e beffate ma questa volta l'invitato ribalterà la situazione e in un crescendo di gag, malintesi e situazioni paradossali da vittima diventerà carnefice. Uno spettacolo esilarante, con grandi interpreti e una messa in scena fedele ad opera dello stesso Nino Formicola.

Biglietto intero 16 euro, ridotto 13 euro.