La Notte Blu di Brisighella: musica, arte, calici e finger food illuminano il borgo

La Notte blu di Brisighella giunge sabato 4 agosto e mette le stelle nel borgo coniugando arte, cibo, vino e musica. L'evento mescola il valore territoriale con la grande anima della musica internazionale nella collaborazione con Festival Strade Blu.

Sabato 4 agosto il borgo medioevale romagnolo si trasforma in una cantina a cielo aperto per poter gustare buon cibo da strada e i calici delle migliori produzioni vinicole delle colline locali, ammirare la mostra personale della giovane artista ravennate Veronica Liverani, ascoltare il Duo Chiari con il suo repertorio di musica dialettale e ballate popolari, mentre sul palco di piazza Carducci suona la musica dei Soul Doctor featuring Eric B. Turner, dal blues del Mississipi al Soul, al Funk e al Gospel. “Calici Sotto i Tre Colli: le Stelle nel Borgo” è il titolo di questa imperdibile serata artistica eno-musicale.

PROGRAMMA:

Alle 18.00 inaugurazione della mostra personale della giovane artista ravennate (e nonni brisighellesi) Veronica Liverani. Presso la Galleria Comunale di Via Naldi metterà in mostra Il cuore, La mente, L’anima… Generatori di emozioni, di passioni, di sentimenti… di piaceri e dispiaceri.

Dalle 19.30 lungo via Porta Fiorentina e via Naldi ci saranno i produttori locali di vino e punti di assaggio finger food con alcune tipicità romagnole in formato “da passeggio”. Le cantine del territorio che partecipano all’evento sono: Bulzaga, Cab-Terra di Brisighella, Cà di Là, Cà di Sopra, Cà Pirota, Gallegati, Il Teatro, Monti Roberto, Vigne dei Boschi, Villa Liverzano. A queste si aggiungeranno due cantine ospiti: Marta Valpiani di Castrocaro Terme (FC) e Delle Selve di Rimini.

Nelle adiacenze municipio in Piazza Marconi, durante la serata, si esibirà il Duo Chiari, due fratelli (Mariasole alla chitarra e voce e Leonardo Chiari alle percussioni) che proporranno un repertorio di musica cantautoriale italiana, musica dialettale e ballate popolari.

In piazza Carducci alle 21.30 ci sarà il concerto di Soul Doctor feat. Eric B Turner. Si tratta di un progetto Blues/Soul/Funk italo-americano nato nel 2018 dall'incontro tra il cantante Eric B. Turner e l'hammondista toscano Paolo Pee Wee Durante. Dopo la collaborazione in "Shadow of 60s" nel 2007, i due artisti hanno deciso di portare un nuovo progetto sul palco: Soul Doctor ripropone brani della tradizione afroamericana Soul/Blues/Funk, brani di artisti come Ray Charles, Sly & The Family Stones, Stevie Wonder, Al Green, Louis Jordan. Il gruppo è formato, oltre che dal cantante newyorkese Eric B Tuner, e da Paolo Pee Wee Durante da: Danny Bronzini alla chitarra, Dimitri Espinoza al sax, Piero Perelli alla batteria.