Mostre, incontri, proiezioni e negozi aperti: la Notte d’Oro si veste a Primavera

La "Notte d’Oro si veste" a Primavera sabato, in attesa del consueto appuntamento di ottobre. Cittadini e turisti sono invitati a un viaggio nei luoghi più suggestivi della città, per ammirare mostre, seguire proiezioni e incontri. File rouge il tema della fotografia. Da non perdere alle 22.45 in piazza del Popolo il concerto gratuito di Lodovica Comello e Giovanni Caccamo preceduto, dalle 18 alle 20.30 da un dj set con JSP, MR Chriss Coketo e Kensi Klock, e dalle 20.30 alle 22.30 dalla proiezione di 1988/2018: 30 anni di videoclip diretti da Stefano Salvati.

Tra i protagonisti della serata la mostra Andante di Alex Majoli - reporter di calibro internazionale, già presidente di Magnum Photos (New York) - allestita al Museo d’arte della città, visitabile ad ingresso libero dalle 18 alle 22. Sempre al Museo d’arte della città, alle 18 è in programma About Photography, conversazione sulla fotografia con Claudio Vitale, fotografo e documentarista, e Marco Giugliarelli, fotografo e collaboratore del Messaggero; e alle 19.30 un concerto degli allievi dell’Istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi, che eseguiranno musiche di Debussy, Bloch e Schubert.

Il percorso prosegue alla Biblioteca Classense; alle 19 saranno inaugurate le mostre fotografiche Footage di Leonardo Goni e, in collaborazione con SiFest - Savignano Immagini Festival, la mostra Terra e uomini. Tra memoria e sentimento di Pier Paolo Zani. Nell’ atrio dell’aula magna della Classense sarà allestito un set fotografico, a cura del fotografo Gabriele Pezzi, dove poter fare un ritratto con uno tra gli sfondi più belli della città. Durante la serata saranno visibili anche le mostre Luca Tarlazzi, la storia illustrata; I Mulini a Ravenna dall’età veneziana al IXI sec.

Ai Chiostri Francescani, nella sala multimediale, dalle 19.30 alle 23 è in programma la proiezione del cortometraggio Intercity, regia di Silvia Bigi, dedicato all’opera di Raffaello Baldini; alle 21 concerto live di Luca Maria Baldini. A Palazzo Rasponi dalle Teste la Notte d’Oro Primavera inizia alle 19.30 con due mostre fotografiche a cura dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna: Darsena. The silent evening star e I quaderni del corso di fotografia degli allievi dell’Accademia.

Alle 20 ci sarà la premiazione dei vincitori della maratona fotografica #arRAngiati e dalle 21.30 il circolo del cinema Sogni propone nel salone nobile la proiezione del documentario Acqua e Zucchero. Carlo di Palma I colori della vita, accompagnata da un intervento del direttore della fotografia Roberto Cimatti. Aperta al pubblico anche la mostra Novecento Rivelato. Francesco Verlicchi: l’emozione della vita.

Nel vicino Palazzo Rasponi 2 (via D’Azeglio 2) dalle 21 alle 23 la mostra fotografica Dei Paesi di Pio De Rose. Per l’occasione sarà presente l’artista, con una visita guidata. Sempre in collaborazione con SiFest, a Palazzo Rasponi dalle Teste e in Biblioteca Classense il viaggio nella fotografia prosegue con un tuffo nel passato, con le cabine per le Istantanee da Ravenna - Spring Snapshot. Il pubblico è invitato a creare un’installazione site specific, che man mano si riempirà di fotografie, con una delle due copie di foto rilasciate dalla mitica cabina (fino al 6 maggio).

Nel programma anche Camera school per la Notte d’Oro, set fotografico per scatti scintillanti, alle 17 a Citt@ttiva (via Carducci 24); la mostra Fotografare la musica. Alfredo Lando e i volti famosi della canzone italiana e straniera, dalle 18 al Capta Lux Studio (via G. Rossi 33); la mostra Storia della Polizia municipale di Ravenna dalle origini a oggi, dalle 17 alle 22 in municipio; la proiezione del videomapping Tornasole. Ravenna nella memoria femminile, in memoria di 40 donne e bambine vittime civili delle stragi naziste di Roncalceci e di Madonna dell’Albero, dalle 21 alle 22 in piazzetta dell’Unità d’Italia; la presentazione del libro fotografico di Silvia Bigi L’albero del Latte, alle 21 a Cresco (via Sant’Agata 48). Fino alle 22 e anche domenica 22 aprile in piazza Kennedy ci sarà Ravenna in fiore - Il giardino in centro storico, le proposte dei floricoltori provenienti da tutta Italia.

Aperti per l’occasione fino alle 23 la Cripta Rasponi e i giardini pensili del Palazzo della Provincia e la Domus dei Tappeti di Pietra (ingressi a pagamento). L’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna aderisce disponendo l’apertura straordinaria serale del Battistero Neoniano e del Museo Arcivescovile dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso e chiusura biglietteria alle 22.45; accesso regolato da biglietto cumulativo al costo ridotto); saranno organizzate delle visite guidate gratuite a entrambi i monumenti con partenza dal Battistero Neoniano alle 20.15, 21.15 e 22.15.

Guide in Rete Cna propone invece due percorsi inediti di visita guidata gratuita nella Ravenna del Novecento, attraverso foto d’epoca (percorso 1 ore 17.30, 18.30, 19.30, 20.30; percorso 2 ore 18, 19, 20, 21): punto di partenza piazza San Francesco (davanti allo Iat), prenotazione obbligatoria ai numeri 0544.35404/482838 (max 35 persone a gruppo). Locali e negozi del centro storico proporranno iniziative e aperture serali straordinarie e parteciperanno al progetto fotografico "Ci metto la faccia".